Gut geschützt gegen Corona

"Wir haben tagelang rund um die Uhr gearbeitet. Aber wir haben die Umstellung geschafft." Firmenchef Alfred Huemer lässt sich nicht unterkriegen – auch nicht vom Coronavirus. So wird beim Marchtrenker Familienbetrieb "Huber Reklametechnik" seit kurzem eine bunte Palette an Schutzartikeln erzeugt. Auch viele andere heimische Firmen leisten auf ganz ähnliche Art einen Beitrag im Kampf gegen Corona, dazu werden Arbeitsplätze gesichert.

Der Leuchtreklame-Profi: Desinfektionsmittel-Spender, Hauchschutzvisier, Schutzblenden und Hinweiskleber – "wir führen mittlerweile einen kleinen Katalog an Schutzartikeln", sagt Huemer. In Marchtrenk erzeugten 50 Mitarbeiter bisher Leuchtreklame-Produkte für große Einkaufsketten und Möbelhäuser. Mit Corona brach die Nachfrage ein. Gleichzeitig brauchte ein Kunde Plexiglas als Schutz bei den Kassen. "Dank unseres riesigen Lagers konnten wird 10.000 Stück produzieren", sagt Huemer. Mittlerweile werden die Produkte in mehreren Ländern vertrieben. "Die Verluste, die durch Corona entstanden sind, werden wir damit nicht wettmachen. Aber ich fühle mich unseren Leuten gegenüber verpflichtet, dass sie Arbeit haben."

Der Schirm-Spezialist: 160 Mitarbeiter zählt der Schirmspezialist Doppler in Braunau. Die Näherinnen und Näher beherrschen ihr Handwerk. Haben sie bis vor kurzem noch edle Regenschirme, Sonnenschirme und Sitzauflagen von Hand und nach individuellen Kundenwünschen gefertigt, entstehen nun ebenso hochwertige Masken, die Mund und Nase schützen. "Einen großen Gewinn erwarten wir nicht", sagt Doppler-Gesellschafter Martin Würflingsdobler: "Vielmehr nutzen wir freie Produktionskapazitäten." Das Interesse sei groß, Bestellungen vom Einzelhandel, von großen Handelsbetrieben, aber auch Ärzten seien eingetroffen.

Babymatratzen: Auf Ersuchen eines befreundeten Arztes hat Firmenchef Hannes Nösslböck damit begonnen, einen Gesichtsschutz für ihn zu produzieren. Mittlerweile erzeugt der Hofkirchner Familienbetrieb "Träumeland" nicht nur Babymatratzen und Babyschlafsäcke, sondern auch Schutzbekleidung wie Mehrweg-Stoffmasken, OP-Hauben und Gesichtsschutz. Das 100 Mitarbeiter zählende Unternehmen unterstützt damit die heimischen Spitäler mit dringend benötigter Ware. "Es zeigt sich jetzt, wie wichtig Regionalität auch bei den Zulieferern ist, um auch die nötigen Materialien zu bekommen", sagt Nösslböck.

3D-Drucker: Sogenannte Face-Shields, also einen Gesichtsschutz, produziert die "Bachinger GmbH" in Molln auf dem hauseigenen 3D-Drucker, um sie an das Rote Kreuz, Alten- und Pflegeheime, Ärzte und versorgungskritische Betriebe zu verschenken. Unterstützung in Form von Material gab es von Agru aus Bad Hall.

Der Feuerwehr-Ausstatter: Aus einem Feuerwehrhelm machte der Leondinger Feuerwehr-Ausstatter Rosenbauer einen Gesichtsschutz, der ab 20. April um 20 Euro netto erhältlich ist. Gedacht ist das Produkt laut Unternehmen für alle, die häufig Kontakt mit anderen Menschen haben.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at