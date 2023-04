Gunskirchner Baufirma BWM ist pleite

Das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Wels eröffnet.

Über das Vermögen der Baufirma BWM mit Sitz in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) wurde ein Konkursverfahren eröffnet, informierte der Kreditschutzverband KSV1870 am Montag. Die Passiva belaufen sich auf rund 1,36 Millionen Euro, eine Sanierung ist nicht beabsichtigt. Der Insolvenzvertrag sieht eine baldige Schließung des Unternehmens vor. Acht laufende Baustelle können daher nicht mehr abgeschlossen werden.

Die Geschäftsführerin, die BWM seit 2019 betreibt, begründet die Firmenpleite mit mangelhaften Kalkulationen und den erheblichen Preissteigerungen in der Baubranche. Man habe die kalkulierten Deckungsbeiträge nicht erwirtschaften können und so haben sich die Lieferantenverbindlichkeiten angehäuft und konnten schlussendlich nicht mehr befriedigt werden, so die Schuldnerin im Insolvenzantrag. Von der Firmenpleite sind acht Dienstnehmer und 60 Gläubiger betroffen.

