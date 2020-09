Güssinger kommt unter den Hammer

Seit der Römerzeit soll die burgenländische Vitaquelle als Trink- und Heilquelle genutzt worden sein. Diese Tradition hat vorerst ein Ende, mittlerweile wurde der Betrieb in Sulz im Burgenland gänzlich eingestellt. Nun werden mehr als 1.300 Positionen der Güssinger Beverages & Mineralwater GmbH online auf aurena.at versteigert.

Die Online-Auktion umfasst die Produktionsanlagen und die Labor-Ausstattung von Güssinger genauso wie das Büro-Inventar und die Ausstattung der Betriebswerkstatt. Unter den Hammer kommen beispielsweise: Abfüllanlagen, Verpackungsanlagen und diverse Filtersysteme, Edelstahltanks mit einem Gesamtvolumen von einer Million Liter, Werkzeug, Büromöbel, Labor-Messgeräte, Gabelstapler, etc.

Mehr als 500.000 gefüllte Vitaquelle Mineralwasserflaschen können bei der Online-Auktion im großen Stil palettenweise bei Rufpreisen ab einem Euro ersteigert werden, ebenso mehr als 150.000 leere Glasflaschen.

Und auch jene, die ein persönliches Erinnerungsstück der traditionsreichen Marke ergattern möchten, haben bei der Online-Auktion die Gelegenheit: Versteigert werden etwa die Güssinger Flaschensammlung der vergangenen Jahrzehnte, ein kultiges Lastenfahrrad oder Werbeschilder, historische Bilder und Urkunden rund um die Vitaquelle.

Die Versteigerung läuft am 13. Oktober online auf der Auktionsplattform aurena.at Nach einmaliger Registrierung kann jeder - ob Firma oder Privatperson - mitbieten. Eine Möglichkeit zur Besichtigung gibt es am Tag vor der Online-Auktion von 13.00 bis 15.00 Uhr am Betriebsgelände.