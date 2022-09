Günstige Lebensmittel haben sich besonders verteuert

Besonders "günstige" Lebensmittel, also Produkte aus dem Niedrigpreissegment, haben sich in den vergangenen vier Jahren stark verteuert. Bei einzelnen Produkten kam es sogar zu Steigerungen von bis zu 144 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) hervor, die Lebensmittelpreise bei den vier Marktführern Spar, Billa, Hofer und Lidl vom August 2022 mit den Preisen aus dem Juli 2018 verglichen hat.

Der VKI hat für den Vergleich insgesamt 135 Lebensmittel in drei Gruppen eingeteilt: Preiseinstiegsprodukte, Markenprodukte und Bioprodukte. Dabei fielen erhebliche Unterschiede in der Teuerungsrate zwischen den Kategorien auf. Bioprodukte verteuerten sich im Erhebungszeitraum um 15 bis 17 Prozent – das entspricht in etwa der Steigerung des Verbraucherpreisindex von 16 Prozent im selben Zeitraum.

Deutlich über dem allgemeinen Preisanstieg der vergangenen vier Jahre lagen Marken- und Billigprodukte. Während Markenware 22 bis 24 Prozent teurer wurde, waren es bei Preiseinstiegsprodukten 22 bis 27 Prozent.

Im Niedrigpreissegment seien zudem erhebliche Preissprünge zu beobachten: Pflanzenöle sind durchwegs etwa mindestens doppelt so teuer wie vor vier Jahren, einzelne Produkte sogar um 144 Prozent. Auch andere Grundnahrungsmittel wie Brot oder Nudeln haben teilweise Steigerungen von bis zu 70 Prozent hinter sich.

Diskonter holt Supermarkt ein

Die Preiseunterschiede zwischen Diskontern und klassischen Supermärkten würden "im Gesamtbild schmelzen", so Christian Kornherr, Untersuchungsleiter des VKI. Im Vergleich zu 2018, als der Unterschied noch bei sechs Prozent lag, wären Diskonter heuer nur noch drei Prozent günstiger. "Wer derzeit möglichst günstig einkaufen möchte, muss in jedem Fall Preise vergleichen", so Kornherr.