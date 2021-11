Gschwandtner-Start-Up Leaders21 holt sich erstes Investment

„Ähnlich wie bei Runtastic starten wir auch bei Leaders21 wieder mit eigenem Geld und sind

auch hier bereits nach zehn Monaten profitabel", sagte Florian Gschwandtner. Das Investment ermögliche es, die Produktentwicklung zu beschleunigen

und so bald wie möglich in den Beta-Launch zu gehen. Das junge Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 20 Mitarbeiter in Leonding und Wien.

Mit dem Geld wird in den Aufbau bzw. in das Wachstum des Produkt- und Development-Teams investiert. Vom

Investoren-Netzwerk, vertreten durch Hansi Hansmann und bestehend aus der HMG

Investment GmbH von Margot und Günther Helm, Chaka2-Gründer Martin Kaswurm, Walter

und Samuel Koch, Quehenberger-CEO Christian Fürstaller, Tractive-Geschäftsführung Michael

Hurnaus und Wolfgang Reisinger, Startup300-Vorstand Bernhard Lehner und dem

internationalen Investor Henrik Herr, erhofft man sich Know-How-Transfer und

spannende Business-Kontakte.

Im neuen Jahr kommt zu den bestehenden Services Consulting,

Leadership-Training und Coaching das Herzstück des Startups dazu: eine

B2B-Online-Lernplattform für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern.