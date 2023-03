Grundstücke in Oberösterreich massiv verteuert: "Linz-Land ist der Hotspot"

Wohnen und Hausbau sind eine große finanzielle Herausforderung. Ein wesentlicher Treiber sind die Grundstückspreise. Um beachtliche 73 Prozent haben sich Baugrundstücke in guter Wohnlage in zehn Jahren verteuert. Das ist nur ein Durchschnittswert aus dem Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. In manchen Regionen gab es Vervielfachungen im Preis.