Grundsteuer: Städte und Gemeinden wollen eine Reform und mehr Geld

Nach der Kommunalsteuer ist die Grundsteuer die zweitwichtigste eigene Abgabe von Städten und Gemeinden in Österreich. Die Kommunen sind unzufrieden, weil die bundesgesetzlich verankerte Grundsteuer B seit Jahrzehnten nicht valorisiert, also nicht an die Inflation angepasst wurde.Die Grundsteuer B müssen die Eigentümer all jener Grundstücke bezahlen, die nicht landwirtschaftlich sind. Die Grundsteuer A umfasst den Bereich Landwirtschaft.