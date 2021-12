Grüner Strom: EU gab grünes Licht für Förderungen

Konkret haben die Wettbewerbshüter eine Beihilferegelung dafür genehmigt. Damit soll Österreich "ohne übermäßige Verfälschung des Wettbewerbs im Binnenmarkt" den Anteil erneuerbarer Energie in der Stromversorgung bis 2030 übers Jahr gerechnet auf 100 Prozent steigern können, so die Kommission. Die Regelung sei mit dem EU-Beihilfenrecht vereinbar.

Österreich hatte in Brüssel eine geplante Beihilferegelung zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Quellen (Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse und Biogas) angemeldet. Dabei werden Beihilfen in Form einer Zusatzprämie gewährt: Diese besteht in der Differenz zwischen den durchschnittlichen Erzeugungskosten für die einzelnen Technologien und dem Strommarktpreis.

Auch für ausländische Anbieter

Sofern Kooperationsabkommen mit anderen Ländern geschlossen werden, wird die Regelung auch für im Ausland ansässige Energieerzeuger geöffnet. Die Maßnahme läuft bis 2030. Bis 2023 werden sich die Zahlungen Schätzungen zufolge auf 4,4 Milliarden Euro belaufen. Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt, den Erneuerbaren-Stromanteil bis 2030 von derzeit 75 auf 100 Prozent anzuheben.