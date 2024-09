Grüner Bericht: Bauerneinkommen sanken um 14 Prozent

Österreichs Landwirte haben im Vorjahr weniger verdient. Laut Grünem Bericht, der am Montag in Wien präsentiert wurde, gingen die Einkommen 2023 um 14 Prozent auf im Schnitt 39.526 Euro je Betrieb zurück. Im sehr guten Jahr 2022 hatte es ein Plus von 42 Prozent gegeben. Für den Grünen Bericht wurden die Buchführungsdaten von 1933 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ausgewertet.