Wind- und Sonnenstrom wachsen in den verschiedenen Ländern der Welt nicht so rasch, wie laut den Klimamodellen für ein Eindämmen der Erderwärmung auf 1,5 bis zwei Grad Celsius nötig wäre, berichten ein Team um Aleh Cherp vom Fachbereich Umweltwissenschaften und Umweltpolitik der Central European University (CEU) in Wien und Jessica Jewell vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien.