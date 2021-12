Grüne Erde wächst und will noch grüner werden

Nutznießer der Corona-Pandemie sind rar gesät. Einer davon ist die Grüne Erde: Der Öko-Pionier aus dem Almtal steigerte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31. 7.) um 13,8 Prozent auf rund 76 Millionen Euro, nachdem das Plus im Jahr zuvor bereits 16,4 Prozent betragen hatte. Ertragszahlen nannte die Grüne Erde gestern, Donnerstag, in einer Presseaussendung nicht. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 45 auf 545.

Zurückzuführen ist dieses Wachstum laut den beiden Eigentümern und Geschäftsführern Kuno Haas und Reinhard Kepplinger auf das Plus im Onlinehandel. Von jährlich 13.000 Matratzen und 54.000 Polstern verkauft die Grüne Erde mittlerweile fast jedes zweite Produkt online. Im ersten Krisenjahr lag der Online-Anteil am Gesamterlös noch bei einem Drittel.

Der Rest entfällt auf den Telefonverkauf und das stationäre Geschäft. Letzteres soll mit dem Ende des vierten Lockdowns in Oberösterreich wieder Schub erhalten.

Gereift ist beim Möbelhändler während der Corona-Pandemie der Entschluss, noch grüner werden zu wollen. Seit Herbst versendet die Grüne Erde Möbel, Matratzen und Bettwaren plastikfrei. Zudem wurden alle Betriebs- und Bürogebäude auf eine klimaneutrale Strom- und Energieversorgung umgestellt. Die Pläne sehen auch vor, bis 2025 von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung CO2-neutral zu werden und bis 2028 auf fossile Brennstoffe zu verzichten.

"Auch wenn wir über die vergangenen 37 Jahre stark gewachsen sind, können wir nur dann agieren, wenn dieses Ziel wichtiger ist als die reine Umsatz- und Gewinnmaximierung", sagt Kepplinger.

Ausbaupläne in Scharnstein

Noch keine Entscheidung gibt es unterdessen zu den weiteren Ausbauplänen im Almtal. Wie berichtet, will das Unternehmen auf dem Gelände des ehemaligen Sensenwerks Redtenbacher den "Grüne-Erde-Campus am Almfluss" errichten. Noch laufe die Evaluierungsphase, Details dazu sollten im Frühjahr bekannt gegeben werden, heißt es von der Grünen Erde auf Anfrage der OÖNachrichten.

Errichtet werden soll das Betriebsareal in Scharnstein auf rund 60.000 Quadratmetern. Die vor drei Jahren eröffnete Erlebniswelt in Pettenbach steht auf einem etwa dreimal so großen Areal.