Nach der Entscheidung der Energie AG Oberösterreich, um 451,3 Millionen Euro ein Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee zu bauen und damit das größte Investment in der Firmengeschichte umzusetzen, stellt sich die Frage, was aus den anderen drei ähnlichen Projekten für grüne Batterien in Oberösterreich geworden ist oder noch wird.