Grüne Batterien: Alle wollen sie, aber der Weg dorthin ist ein mühsamer

Wir haben PV-Anlagen mit fünf Megawattpeak auf unseren Firmendächern. Aber am Wochenende schalten wir ab. Wir brauchen den Strom nicht und können ihn nicht speichern", sagt der Mollner Bauunternehmer Kurt Bernegger. Wenn das geplante Pumpspeicherkraftwerk schon in Betrieb wäre, könnte man Wasser auf den Berg pumpen und den Sonnenstrom speichern, um ihn etwa an den Werktagen zu verbrauchen.