Gründerszene trotzt Corona und will 10.000 Jobs schaffen

Durch Österreichs Gründerszene ist 2020 ein Ruck gegangen – und zwar im überwiegend positiven Sinn. Das ist der Tenor des gestern präsentierten Austrian-Start-up-Monitors, für den rund 600 Mitarbeiter heimischer Start-ups befragt wurden. Die Daten werteten das Austria Institute of Technology, die Wirtschaftsuniversität Wien und der Verband AustrianStartups aus.

Fast neun von zehn Start-ups planen demnach, heuer zusätzliches Personal anzustellen. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der in der Szene Beschäftigten würde dies ein Plus von 10.000 Jobs bedeuten. Derzeit arbeiten rund 20.000 Menschen in der Start-up-Branche. Zu den beliebtesten Branchen für neu gegründete Unternehmen gehören IT und Software, Konsumgüter, Medizin und Biowissenschaften, Kreativwirtschaft und Bildung.

Gründer hätten die Krise nicht als Stolperstein, sondern als Startrampe für neue Ideen gesehen und genutzt, bekräftigten die Ministerinnen Margarete Schramböck (Wirtschaft) und Leonore Gewessler (Umwelt) bei einem Pressegespräch. Gezeigt habe sich das darin, dass einige Start-ups Lösungen zur Bewältigung der Krise entwickelt hätten. Gewessler verwies auch darauf, dass sich zwei Drittel der Gründer mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigten.

Dass die Krise an den Gründern trotzdem nicht spurlos vorübergegangen ist, untermauern die Umfrageergebnisse: 58 Prozent waren im Vorjahr auf staatliche Hilfen wie Kurzarbeit, Investitionsprämie oder Steuerstundungen angewiesen, 53 Prozent büßten Umsatzerlöse ein.

Oberösterreicher profitabler

Überdurchschnittlich abgeschnitten haben hingegen auch 2020 Start-ups aus Oberösterreich. Sie sind im Bundesländervergleich häufiger und schneller profitabel als andere Gründer. Zudem sind sie bei der Beschaffung von Risiko- oder Wagniskapital fleißiger als andere: Jedes fünfte Start-up in Oberösterreich hat auf diesem Weg bereits mehr als 500.000 Euro akquiriert.

Nichts geändert hat die Krise an den Forderungen der Unternehmensgründer: Sie wünschen sich Anreize für mehr Risikokapital sowie eine Senkung der Lohnnebenkosten. Amelie Groß, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer, forderte auch den Ausbau der Rot-Weiß-Rot-Card. Damit sollen mehr ausländische Fachkräfte für heimische Start-ups gewonnen werden. (rom)

