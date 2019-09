Gruber & Kaja: Werk ist bis Jahresende gesichert

Zehn Interessenten durchleuchten derzeit die Bilanzen und Verträge der insolventen Gruber & Kaja und ihrer Muttergesellschaft, der börsenotierten HTI AG. Um den möglichen Käufern ausreichend Zeit zur Prüfung der Daten zu geben, haben die Insolvenzverwalter die Frist bis zur Abgabe von Angeboten bis 7. Oktober verlängert, berichtet Thomas Kurz, Masseverwalter der HTI AG.

Ursprünglich hat der Anwalt davon gesprochen, bis Ende September erste, unverbindliche Angebote haben zu wollen: "Die Frist war zu knapp gesetzt. Weil echtes Interesse da ist, geben wir den Unternehmen länger Zeit."

Wie berichtet, weist die HTI AG Verlustvorträge im Ausmaß von annähernd 150 Millionen Euro aus. Diese kann ein künftiger Eigentümer geltend machen. Dazu ist aber auch erforderlich, das operative Unternehmen fortzuführen. Als einziges verbundenes Unternehmen verblieben ist der Aludruckguss-Spezialist Gruber & Kaja. Dieser schreibt seit Jahren Verluste. Für die drei Monate bis Jahresende kommt laut Insolvenzverwalter Gerhard Rothner "ein niedriger einstelliger Millionenbetrag" dazu.

Kunden zahlen für Fortbetrieb

Um die Produktion in der Insolvenz fortführen zu können, braucht es daher ein Entgegenkommen der Kunden: Deshalb hat Rothner mit dem wichtigsten Kunden, dem Volkswagen-Konzern, eine Verlustabdeckung für die an die Gruppe gelieferten Teile vereinbart. Rothner geht davon aus, dass die weiteren mehr als zehn Kunden aus der Automobilindustrie diese ebenfalls mittragen. In den nächsten Tagen sollen entsprechende Verträge unterschrieben werden.

Damit sei der Fortbetrieb bis Jahresende gesichert, sagt Rothner im OÖN-Gespräch. Kunden, die diese Fortführungsgarantie nicht unterschreiben, zahlen ab 1. Oktober höhere Preise und sichern zu, innerhalb von 48 Stunden zu bezahlen. Diese Maßnahmen bringen dem Unternehmen die notwendige Liquidität, um die Produktion aufrechterhalten zu können. Deshalb wurde bis jetzt keiner der 200 Arbeitnehmer gekündigt, so Rothner. Die Belegschaft ist beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet. Bis zur Sanierungsplantagsatzung am 29. November muss klar sein, ob es einen Käufer gibt und ob dieser die erforderliche 20-Prozent-Quote finanziert.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at