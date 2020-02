Gruber & Kaja fährt Fertigung herunter

Die Fortführung des insolventen Automobil-Zulieferers Gruber & Kaja neigt sich dem Ende zu. Am gestrigen Freitag hatten 64 Mitarbeiter ihren letzten Arbeitstag. "Ab heute können die Betroffenen berechtigt austreten", sagt Insolvenzverwalter Gerhard Rothner zu den OÖN.

Am kommenden Montag findet eine Betriebsversammlung statt, dann folgen Einzelberatungen der Insolvenzabteilung der Arbeiterkammer (AK). Die Reduktionen betreffen alle Abteilungen, die Teilbetriebsschließungen wurden am Freitag vom Landesgericht Linz genehmigt.

Rund 130 Mitarbeiter können und sollen bleiben. Die Druckgussteile-Fertigung für Audi wird fortgesetzt. Laut Rothner werden die Teile zumindest bis Ende April weiter produziert, Audi finanziert den Fortbetrieb.

Die Belegschaft des schon lange strauchelnden Druckguss-Spezialisten hat viel miterlebt. Von den 200 Beschäftigten sind laut AK 53 langjährig dabei. Sie sind zwei Jahrzehnte und länger im Unternehmen, sie fallen noch unter die alten Abfertigungsregeln. Diese wurden 2003 geändert.

Wie berichtet, hat die HTI AG und die dazugehörige Gruber & Kaja im August 2019 Insolvenz angemeldet. Erst war ein Sanierungsverfahren geplant. Das hätte erfordert, dass die Gläubiger 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten. Weil bis November kein Geldgeber und Übernehmer gefunden wurde, wurde aus dem Sanierungsverfahren ein Konkurs. Damit sehen die Gläubiger nur den geringsten Teil ihres Geldes wieder.

Bei Wick startet Investorensuche

Noch keinen Handlungsbedarf haben jene 314 Arbeitnehmer, die bei Wick Fenster & Sonnenschutz in Linz und Vorchdorf beschäftigt sind. Die Firma hat am Donnerstag ein Sanierungsverfahren beantragt. Die Arbeitsverhältnisse laufen weiter, so die AK. Auch in diesem Fall wird ein Investor gesucht, der die Sanierungsquote erfüllt und den Betrieb weiterführt.

