Großteil junger Erwachsener in Geldfragen nicht sattelfest

Fast ein Viertel der jungen Erwachsenen fühle sich wissensmäßig nicht fit genug, eine wichtige wirtschaftliche Entscheidung wie die Anschaffung einer Wohnung oder eines Autos zu treffen. Zwei Drittel wünschen sich ein Sicherheitsnetz bei Finanzthemen. Das sind die Kernaussagen einer Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens marketmind unter 1000 Menschen, die der Bankenverband heute, Mittwoch, präsentierte.

Als Gründe für ihr mangelndes Wissen nennen die Befragten unzureichende Bildung im Elternhaus und in der Schule. Jeder Zweite gibt an, von den Eltern im Umgang mit Geld nicht ausreichend vorbereitet worden zu sein. Zwei Drittel sind der Ansicht, in der Schule nur wenig wirtschaftliches Wissen vermittelt bekommen zu haben. Jeder Fünfte sagt sogar, in der Schule „gar nichts“ über den Umgang mit Geld gelernt zu haben.

Bei den Eltern gebe es Unterschiede: Sei die finanzielle Situation gut, werde mit Kindern mehr über Geld gesprochen. „Finanziell sorgenfreie und zufriedene Eltern vermitteln ihren Kindern tendenziell mehr Wissen rund um wirtschaftliche Themen“, sagt Enver Sirucic, Vorstandsmitglied des Bankenverbands. Befragte aus finanziell problematischen Elternhäusern hätten sich den Umgang mit Geld vorwiegend selbst beigebracht.

Kein Schuldenmachen

Beim Thema Sparen sagen zwei Drittel der jungen Österreicher, dass für sie Schuldenmachen nicht in Frage komme. Ist zusätzliches Geld nötig, werden vorrangig Familienmitglieder gefragt. Zur Bank geht nur jeder Fünfte. Dort stehe bei fast 70 Prozent persönliche Beratung an erster Stelle, heißt es in der Umfrage.