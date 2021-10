Großinvestition der voestalpine in Linz

Die Produktionskapazität ist auf rund zwei Millionen Tonnen pro Jahr ausgelegt. Das Beizen ist bei der Herstellung kaltgewalzter Stahlbänder ein Prozessschritt zwischen Warm- und Kaltwalzen. Mit der Neuerung entfalle der Transport der Warmbandbunde zwischen der Beize 1, die seit 1953 in Betrieb ist, und dem Kaltwalzwerk 3, da dort künftig Beizen und Kaltwalzen vereint seien, heißt es.

Für den Vorgang komme in der Anlage künftig Salzsäure statt Schwefelsäure zum Einsatz. "Die neue Anlage ist sowohl hinsichtlich der Digitalisierung der Prozesse als auch hinsichtlich Nachhaltigkeit State of the Art", sagte voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner.