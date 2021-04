Großinsolvenz über Anlagenbauer Hitzinger vor Ende

Am Freitag fand die Verteilungstagsatzung beim Landesgericht Linz statt. Für die Gläubiger wurde eine Quote von 20,6 Prozent erreicht.

Die Firma, die sich auf individuelle Stromerzeugung - beispielsweise Flugzeug-Bodenstromversorgungen - spezialisiert hatte, ist seit September 2018 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Es handelte sich mit Passiva von rund 14,8 Mio. Euro um die größte Pleite des Jahres in Oberösterreich. 254 Mitarbeiter waren betroffen, ebenso rund 876 Insolvenzgläubiger, die Forderungen in Höhe von rund 36 Millionen Euro anmeldeten, hieß es weiters vom KSV1870.

Hitzinger hatte bereits im Geschäftsjahr 2016/17 sinkende Umsätze verzeichnet und unter einem konjunkturellen Rückgang bei Wasserkraft-Generatoren sowie hohem Wettbewerbsdruck gelitten. Dass letztlich Zahlungsunfähigkeit eintrat, hing offenbar mit den Schadenersatzansprüchen eines britischen Kunden zusammen. Im Frühjahr 2019 erhielt Hitzinger mit den Investoren Dietmar Pfeiffer, der Dörflinger-Gruppe und Teilen des Managements neue Eigentümer, die das Unternehmen in drei Jahren sanieren wollen.