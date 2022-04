Großhandel: Preise steigen wie zuletzt 1974

Aber annähernd so stark wie jetzt war die Preissteigerung zuletzt im Jahr 1974. Im März lagen die Großhandelspreise um 25,6 Prozent höher als im März 2021.

Im Vergleich zum März 2021 beschleunigte sich der Preisauftrieb vor allem bei sonstigen Mineralölerzeugnissen (plus 117,3 Prozent), festen Brennstoffen (plus 87,2 Prozent), Düngemitteln und agrochemischen Erzeugnissen (plus 80,2 Prozent) sowie Eisen und Stahl (plus 72,3 Prozent). Massive Preisauftriebe gab es ebenso bei Motorenbenzin inklusive Diesel (plus 67,4 Prozent), Getreide, Saatgut und Futtermitteln (plus 61,9 Prozent) sowie Nicht-Eisen-Metallen (plus 50,2 Prozent). Stark verteuert haben sich auch Altmaterial und Reststoffe (plus 42,8 Prozent), Gummi und Kunststoffe in Primärformen (plus 34,8 Prozent), Rohholz und Holzhalbwaren (plus 26,5 Prozent) sowie technische Chemikalien mit einer Steigerung von 25,9 Prozent.