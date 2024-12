Großhändler Holter mit Änderungen in Eigentümerstruktur

Beim Welser Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter ist es zu Änderungen in der Eigentümerstruktur gekommen: Die beiden Hauptanteilseigentümer sind die Geschwister Michael Holter und Susanne Hafner-Holter. Man habe sich entschieden, gemeinsam den Großteil der Anteile von Jasmin Holter-Hofer zu übernehmen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.