"Großes Potenzial für Mega-Wärmepumpen in Europa für Fernwärme"

Der Wärmepumpen-Fachmann Raymond C. Decorvet arbeitet für die MAN-Tochter Energy Solutions in Zürich, die sich auf Mega-Wärmepumpen spezialisiert hat. In Österreich sind sie ebenfalls auf dem Markt und bestimmen den Takt dieser Technologie wesentlich mit.

Frage OÖN: Es scheint Bewegung in den Markt für Großwärmepumpen zu kommen. Ist das so?

Absolut. Anfang 2020 wurde ich in Deutschland anlässlich einer Wärmepumpen-Konferenz noch gefragt, ob es denn einen Markt für Mega-Wärmepumpen in unserer Leistungsklasse von 20 bis 50 thermischen Megawatt (MWth) gebe. Damals war ich mir nicht sicher. Heute, nachdem wir Projekte mit Wärmebedarf von 50 bzw. 180 MWth gewonnen haben, bin ich mir sicher. Andere uns bekannte Fernwärmenetz-Projekte zielen auf 500 MWth ab. Aber auch die Industrie meldet Bedarf an Wärmepumpen von mehr als 20 MW thermischer Leistung für Heißwasser oder Dampf.

OÖN: Wie groß ist das Potenzial in Europa? Nützen wir es?

Das Potenzial ist riesig. Es gibt in Europa rund 19.000 Fernwärmenetze. Diese könnten im Extremfall alle mit Groß- und Größtwärmepumpen betrieben werden. Aber auch für die Industrie ist das Dekarbonisierungspotenzial noch riesig. Die meisten Industrieprozesse bedingen Temperaturen von weniger als 200˚C – ob Heißwasser oder Dampf. Das leisten moderne Wärmepumpen heute schon. In wenigen Jahren können Wärmepumpen auch noch viel höhere Temperaturbedürfnisse abdecken. Die Technologie ist vorhanden. Nun kommt es darauf an, ob die Verantwortlichen in Unternehmen der Dekarbonisierung Vorschub leisten, indem sie die Umwelt dem kurzfristigen Profitdenken überordnen oder nicht. Das ist ein Dilemma, das verstehe ich.

Wer sind sinnvollerweise die typischsten Anwender?

Mit unseren zwei Projekten in Dänemark, wo unsere CO2-Wärmepumpen zum Einsatz kommen werden, sparen wir in Zukunft 250.000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber den Kohlekraftwerken ein. Fernwärmenetze eins zu eins auf Wärmepumpen umzurüsten, ist verhältnismäßig einfach und bringt viel. Wärmepumpen in bestehende Industrieprozesse einzubringen, ist herausfordernder. Aber auch hier gibt es viele tolle Projekte. Es ist also machbar.

Was sind die Schwierigkeiten für eine raschere Umsetzung?

Die Entscheidungsprozesse sind noch viel zu lang. Auch ist die Wirtschaftlichkeit ein kritischer Faktor. Wärmepumpen können sich zwar nach drei bis fünf Jahren rechnen. Das ist aber schwierig darzustellen – insbesondere in Ländern, wo die Elektrizität zwei- bis dreimal höher besteuert wird als fossile Brennstoffe.

Was trägt Ihr Unternehmen zur Weiterentwicklung der Thematik bei?

In Dänemark bauen wir etwa die größten CO2-Wärmepumpen mit Meerwasser bei 2˚C im Winter als Wärmequelle. Der Effizienzgrad ist dabei immer noch 3,3 bei einer Vorlauftemperatur von bis zu 90˚C. CO2 ist ein natürliches Kältemittel und in diesem Fall für die Umwelt unbedenklich. Außerdem hilft unsere Kompressor-Technologie, Netzschwankungen auszugleichen, die durch Erneuerbare (Wind- und Solarstrom) verursacht werden.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch