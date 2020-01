So werden normalerweise Könige empfangen: Musikkapelle, roter Teppich, ein in die Hundertschaft gehendes Medienaufgebot, Regierungsvertreter. Ganz großer Bahnhof also für die Ankunft des ersten Nachtzugs aus Wien nach Brüssel seit 16 Jahren. Und dann fuhr der Nightjet auch noch überpünktlich in den Brüsseler Südbahnhof ein, nämlich zwei Minuten vor der fahrplanmäßigen Ankunft um 10.55. Kein Wunder, dass der ÖBB-Chef Andreas Matthä „sehr, sehr stolz“ war.