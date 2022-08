Große Unruhe in der Gmundner Molkerei vor Abstimmung über Fusion

In den vergangenen zwei Wochen hat sich der wahrscheinlich neue Mehrheitseigentümer der Gmundner Molkerei seinen künftigen Minderheitsgesellschaftern präsentiert: Hermann Jäger, Eigentümer des Milchwerks Jäger aus Haag in Oberbayern, hat in mehreren Gebietsversammlungen den Bauern und Genossenschaftern der Gmundner Milch seine Zukunftspläne vorgestellt.