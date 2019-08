Das Match "grüne Wiese" gegen Innenstadt geht im oberösterreichischen Einzelhandel in die Verlängerung. Die PlusCity Pasching von Ernst Kirchmayr hat derzeit klar die Nase vorne. Ein Schweizer Investor will nun der Landstraße neue Impulse geben. Er hat – wie berichtet – von der Raiffeisenlandesbank das Einkaufszentrum Passage erworben und plant in drei bis vier Jahren einen großzügigen Ausbau.