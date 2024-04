Großbäckerei Resch&Frisch wächst zweistellig

Das berichtete das Familienunternehmen am Dienstag. Umsatztreiber waren vor allem der Gastrobereich mit 12.500 Kundschaften in Österreich, Deutschland und Italien sowie die Heimzustellung "Back's Zuhause", berichtete das Unternehmen am Dienstag.

Zuwächse brachte auch der dritte Geschäftsbereich, das Filialgeschäft in Oberösterreich und Salzburg mit 26 Bäckerei-Cafés und rund 15.000 Kundinnen und Kunden täglich. Man habe die Nachhaltigkeitspolitik vorangetrieben. "Deshalb kommen 90 Prozent unserer Rohstoffe aus Österreich bzw. der EU, 97 Prozent des Sortiments aus österreichischer Produktion, wo wir Hand in Hand mit 350 regionalen Landwirten zusammenarbeiten", sagte Geschäftsführer und Eigentümer Georg Resch.

1924 gegründet

Für 2024 erwartet die Geschäftsführung des seit 1924 bestehenden Familienunternehmens - neben Resch Sabine Schgör (Sales), Bernhard Prechtl (Produktion&Logistik, Management Services), Wolfgang Frießnegg (Produktion&Logistik), sowie Gerhard Leimer (Finanzen) - ein herausforderndes Jahr, insbesondere aufgrund der Mehrkosten durch die Inflation, die man nicht durch Preiserhöhungen am Markt auffangen werde. Man setze vielmehr auf Effizienzsteigerungen, Kostenbewusstsein und einen optimalen Rohstoffeinsatz.

Resch&Frisch mit Sitz in Gunskirchen verfügt über zwei Produktionsstandorte (Wels und Gunskirchen) und beschäftigt 1500 Mitarbeiter, davon sind 49 Prozent Frauen.

