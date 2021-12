Großauftrag bei Batteriehersteller Banner verlängert

Für einen deutschen Autobauer liefert Banner bis Ende 2023 Blei-Säure-Batterien. Der ursprüngliche Vertrag wäre mit Jahresende ausgelaufen, das bestehende Liefervolumen wurde um 15 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro aufgestockt.

"Das ist für uns nicht alltäglich", sagt Franz Märzinger, bei Banner für Vertrieb und Marketing zuständig. Über den Namen des Kunden wurde Stillschweigen vereinbart. Banner liefert Batterien etwa an BMW, VW und Mercedes (Daimler).

Das Geschäft in der Autoindustrie stabilisiere sich nach Halbleiter- und Lieferturbulenzen langsam, sagt Märzinger. Ein Drittel des Umsatzes macht Banner mit der Erstausstattung von Fahrzeugen, der Löwenanteil sind Ersatzprodukte im Handel und in Kfz-Werkstätten. Im laufenden Geschäftsjahr (per Ende März) erwartet Banner ein Plus von 3,5 Prozent. Zuletzt haben 805 Mitarbeiter 270 Millionen Euro erlöst.