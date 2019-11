Großaktionär unterstützt das ams-Management

"Wir glauben, dass der Zusammenschluss vor allem im Bereich Optoelektronik sinnvoll ist", sagte Uwe Krüger, Geschäftsführer des ams-Aktionärs Temasek, dem Finanzportal "boerse-online.de". Temasek ist Singapurs Staatsfonds.

Als Anteilseigner greife man jedoch nicht in die Geschäftspolitik eines Portfolio-Unternehmens ein, sagte Krüger und spielte damit auf einen Brief an, den Temasek im Oktober aus Deutschland erhalten hatte. Die Gewerkschaft IG Metall, die gegen die Übernahme ist, hatte versucht, den Investor von ihrer Position zu überzeugen. In einem Schreiben an Temasek betonte IG-Metall-Vorstand Klaus Abel Zweifel an der Strategie von ams.