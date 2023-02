Größtes Lagerhaus tauscht den Geschäftsführer aus

GEINBERG/WALDNEUKIRCHEN. Knalleffekt im Raiffeisen-Genossenschaftssektor: Das größte Lagerhaus Oberösterreichs trennte sich am Donnerstag von Geschäftsführer Stefan Schamberger. Er war knapp neun Jahre Chef des Lagerhauses Innviertel-Traunviertel-Urfahr mit Sitz in Geinberg.

Das Unternehmen ist aus zwei Fusionen in den Jahren 2018 und 2020 entstanden und beschäftigt insgesamt 900 Mitarbeiter.

Auffassungsunterschiede

Er habe "im gegenseitigen Einvernehmen mit Vorstand und Aufsichtsrat" die Tätigkeit beendet, teilte das Lagerhaus den OÖN mit. Mehr will Obmann Ludwig Hubauer dazu nicht sagen. Schamberger war nicht zu erreichen.

Streit wird dementiert, Auffassungsunterschiede gab es dem Vernehmen nach aber. Die Zugänge des 46-Jährigen und jene der Funktionäre sollen nicht mehr zusammengepasst haben. Schamberger dürfte eine neue Herausforderung gesucht haben.

Neuer alleiniger Geschäftsführer ist seit Freitag ein alter Bekannter: Josef Kainrad. Der 65-Jährige war schon bis März 2022 zweiter Geschäftsführer des Lagerhauses Innviertel-Traunviertel-Urfahr und ist erst vor zehn Monaten in Pension gegangen. Jetzt springt er kurzfristig ein. Er mache das gerne, sagt Kainrad. Über die Hintergründe sagt er nichts. Nur so viel: Auch er sei am Dienstag überrascht gewesen, als er gefragt wurde, wieder Geschäftsführer zu werden. Konsulent war er zuletzt aber schon noch.

Wie es an der Spitze weitergehe, etwa ob man wieder auf zwei Geschäftsführer aufstocke und wer Kainrad nachfolgen werde, werde im Laufe des Jahres geregelt, sagt Hubauer. Kainrad geht davon aus, "über dieses Jahr hinaus" Chef zu sein. Hubauer lobt dessen "große Erfahrung und erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer und Sprecher der oberösterreichischen Lagerhaus-Geschäftsführer". Der Mettmacher Schamberger als alleiniger Geschäftsführer, so wie es zehn Monate der Fall war, dürfte auch dazu beigetragen haben, dass sich die Wege nun trennten.

Ergebnis gesteigert

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sei sehr gut, betonen Hubauer und Kainrad. Der Umsatz lag 2021 bei rund 300 Millionen Euro, im Vorjahr bei etwa 370 Millionen. Laut Firmenbuch wurde das Nettoergebnis 2021 auf rund 1,34 Millionen Euro fast verdoppelt. 2022 soll es in Richtung zwei Millionen gegangen sein. Das Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr hat 61 Betriebe, 44 Filialen, 14 Werkstätten.

Kainrad ist aus Waldneukirchen, war einst Manager bei Case und Same Traktoren, trat 1998 in die Lagerhaus-Organisation ein und war ab 2002 Chef des Lagerhauses Kremstal, das in mehreren Zusammenschlüssen aufging.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens