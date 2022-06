Nach gut zwei Jahren im Amt sieht Alexander Susanek die 4400 Beschäftigten des BMW-Werks in Steyr jetzt endlich wieder ohne Maske. Und die meisten lächeln an diesem Montag. Denn der Auftrieb an Prominenten ist ein Zeichen für einen Neuanfang. 43 Jahre nach der Grundsteinlegung für das Motorenwerk hat der BMW-Konzern eine weitreichende Entscheidung getroffen. Das Zentrum für Dieselmotoren, das im Vorjahr noch 1,1 Millionen Verbrennungsantriebe für jeden zweiten BMW oder Mini weltweit produziert