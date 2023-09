Größter Einzelauftrag: Gföllner liefert "fahrende Werkstätten"

Mehr als 400 Mitarbeiter sind an zwei Standorten beschäftigt.

Der Umstieg auf den Zug und ambitionierte Ziele bei der klimaneutralen Ausrichtung des Mobilitätssektors verstärken in Europa Investitionen in die Zugausstattung und Schieneninfrastruktur: Davon profitiert auch Gföllner mit Sitz in Sankt Georgen bei Grieskirchen.