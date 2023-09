Größte Investition der Energie AG: Pumpspeicher Ebensee wird gebaut

Hier entsteht für das Kraftwerk in Ebensee ein Speichersee, der mit dem Traunsee verbunden wird.

Selten sei eine Sitzung von so großer Einhelligkeit geprägt gewesen wie diese, berichtet ein Teilnehmer. Dabei geht es um die größte Einzelinvestition, die die Energie AG Oberösterreich je getätigt haben wird: den Bau des Pumpspeicherkraftwerks in Ebensee. Nach der Aufsichtsratsklausur vergangenen Montag wird der Aufsichtsrat in seiner ordentlichen Sitzung das Projekt durchwinken.