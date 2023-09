Größer, schneller, effizienter: Geschäfte laufen gut für Traktorenhersteller CNH

Der an der New Yorker Börse notierte Traktoren- und Baumaschinenhersteller CNH International macht heuer bessere Geschäfte als erwartet. Der Europaverkaufschef für die zwei Marken Case IH und Steyr, Mirco Romagnoli, war für eine Produktpräsentation vor 80 internationalen Fachjournalisten in Linz und stand den OÖN für ein Gespräch zur Verfügung.