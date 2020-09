Grieskirchner Bier ist insolvent

Was die OÖNachrichten vor zwei Wochen ankündigten, ist nun beschlossene Sache: Grieskirchner Bier ist pleite. Das berichten die Gläubigerschutzverbände AKV, KSV1870 und Creditreform.

Das Traditionsunternehmen hat am Landesgericht Klosterneuburg ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde bereits heute, Dienstag, über die MM Beteiligungs- und Beratungs GmbH eröffnet; diese ist Alleingesellschafterin der Brauerei und hat ihren Sitz in Klosterneuburg.

Umsatzeinbrüche in der Gastronomie als Folge der Coronakrise führte Eigentümer Marcus Mautner Markhof im OÖN-Gespräch als Grund für die Insolvenz an. Laut den Gläubigerschützern hat Grieskirchner Bier Verbindlichkeiten in Höhe von acht Millionen Euro, bei der MM Beteiligungs- und Beratungs GmbH sind es 3,9 Millionen Euro.

Von der Pleite sind rund 61 Beschäftigte und bis zu 180 Gläubiger betroffen. Das Unternehmen soll in reduziertem Umfang fortgeführt werden. Geplant ist, die Betriebsstätte in Kufstein zu erhalten, die Abfüllung auszulagern und den Handel über Dritte abzuwickeln. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent geboten, zahlbar binnen zwei Jahren. Bei der MM Beteiligungs- und Beratungs GmbH beträgt die Quote 20 Prozent.