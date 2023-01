Griechisches Drama, Schuldenberge und Rettungspakete

20. Oktober 2009: Griechenlands Finanzminister Giorgos Papakonstantinou erklärt, das Haushaltsdefizit werde doppelt so hoch ausfallen wie angekündigt. Danach schießen die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen in die Höhe, Ratingagenturen stufen die Bonität des Landes herab. Am 23. April 2010 bittet Athen in Brüssel offiziell um Finanzhilfen.