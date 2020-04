Greiner übernimmt Eurofoam zur Gänze

Es ist dies die größte Akquisition Greiners in der Unternehmensgeschichte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

1992 haben Greiner und die belgische Recticel das Unternehmen gemeinsam gegründet, um das Risiko einer Expansion im Schaumstoffbereich in Mittel- und Osteuropa zu teilen. 1997 wurden die Aktivitäten in Deutschland und Österreich mit eingebracht. Seit zehn Jahren gab es jedoch Tendenzen, diese Verbindung zu lösen. Greiner gründete eine Schaumstoffholding und expandierte damit, was bei Recticel wenig Freude auslöste.

2018 lehnte Recticel das Angebot von Greiner zur Übernahme ihrer 50 Prozent ab. Auch der Plan Greiners, gemeinsam mit der irischen Kingspan-Gruppe Teile Recitcels und damit auch die Eurofoam-Mehrheit zu übernehmen, ging nicht auf.

„Jetzt haben wir uns nach langer Vorbereitung geeinigt. Das ist ein gutes Ergebnis“, sagt Greiner-Chef Axel Kühner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Eurofoam ist Marktführer im Bereich Spezialschaumstoffe und beschäftigt 2440 Mitarbeiter an 36 Standorten in zwölf Ländern, der Großteil der Fabriken steht in Polen, Rumänien und Ungarn. Zuletzt wurden 437 Millionen Euro umgesetzt.

Vor dem Wochenende wurde der Kaufvertrag unterschrieben, Er muss noch durch Kartellbehörden genehmigt werden. Kühner rechnet damit, dass die vollständige Übernahme im Juni abgeschlossen sein wird.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at