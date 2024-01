Greiner schließt Verkauf von Automotive-Sparte ab

Im vergangenen August hatte der Kremsmünsterer Kunststoffkonzern Greiner angekündigt, sich von seiner Automotive-Sparte Perfoam zu trennen (mehr dazu lesen Sie hier). Die Schaumstoff-Sparte Neveon – zu der Perfoam gehörte - verkaufte an den französischen Treves-Konzern. Sieben Standorte sind betroffen, darunter auch Linz und Enns.

Perfoam stellt Kofferraum-Verkleidungen, Hutablagen und seit 2014 verstärkt Akustik-Bauteile her. Das sind Schaumstoffhüllen für Motor und Getriebe. Neveon liefert an Matratzen- und Möbelhersteller sowie die Luftfahrtindustrie und Spezialanwender (Mobility&Specialities) und will sich nun auf dieses Kerngeschäft konzentrieren. Die Leitung der Sparte Mobility&Specialities übernimmt Henning Frings: Er folgt Martin Etzlstorfer, der weiterhin die Perfoam leitet.

Das könnte Sie auch interessieren:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper