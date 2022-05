Greiner plant nach turbulentem Jahr weitere Zukäufe

"Herausfordernd, aber erfolgreich." So bezeichnete der Vorstandsvorsitzende der Industriegruppe Greiner AG, Axel Kühner, das Jahr 2021 in der virtuellen Jahresbilanz-Pressekonferenz. Eine zunehmende Inflation, Probleme in den Lieferketten, Rohstoffknappheit, gestiegene Energie- und Lieferkosten – "all das hat uns ziemlich auf Trab gehalten" und werde das auch noch weiter tun.

Der Rekordumsatz von 2,2 Milliarden Euro basiert auf den drei Säulen der Sparte Lebensmittelverpackung (Packaging), Schaumstoff (Neveon) und Medizintechnik (Bio-One). Den stärksten Umsatzzuwachs fuhr Neveon mit einem Umsatzplus von 53,3 Prozent auf 735 Millionen Euro ein. Die beiden sichtbarsten Veränderungen im Vorjahr waren die Veräußerung der Sparte Greiner Extrusion sowie die Bündelung der Schaumstoffaktivitäten unter der Dachmarke Neveon. Gewinnzahlen wurden nicht bekannt gegeben.

Auswirkungen des Pandemie-Endes

Der durch die Coronakrise verursachte Nachfrage-Schub bei Matratzen und Möbel gehe nun zu Ende, hier müsse man mit anderen Produkten gegensteuern. "Das wird für Neveon ein herausforderndes Jahr", so Kühner. Als Beispiel nennt Greiner Dämmungen für Warmwasser-Speicher. Auch die Medizintechnik-Sparte, die etwa ein Stabilisierungsröhrchen für PCR-Tests entwickelt hatte und 695 Millionen Euro Umsatz erzielte, muss jetzt wieder den Übergang auf Standardprodukte schaffen. "Das Ergebnis wird davon betroffen sein", so Kühner.

Der Versuch, den Schaumstoffherstellers Recticel zu kaufen, war wie berichtet im letzten Moment gescheitert. Dennoch bleibe das Ziel aufrecht, weltweit führender Anbieter in diesem Bereich zu werden. Man habe damit keine Eile, sei jedoch offen für Zukäufe in mehreren kleinen Schritten über die nächsten Monate und Jahre. "Es gibt auch andere interessante Anbieter", so der Greiner-Chef, ohne genauere Angaben über Kandidaten zu machen.

Der künftige Wachstumsmarkt sei jedenfalls Nord-Amerika, sagte Hannes Moser, Finanzvorstand der Greiner AG. Europa und Österreich werden aber der Heimmarkt bleiben, und der Standort Österreich werde als Innovationstreiber weiter eine große Rolle im Konzern spielen. In den USA macht Greiner mit Bio-One rund 120 Millionen US-Dollar Umsatz. Zukäufe in den USA sollen der kleinen Packaging-Produktion in den USA Rückenwind verschaffen.