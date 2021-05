sind in der Firmengruppe an 139 Standorten in 34 Ländern beschäftigt. 2600 davon sind in Österreich.des Umsatzes werden in Europa erzielt, gefolgt von Nordamerika, dem Wachstumsmarkt der Gruppe, mit 17 Prozent.an Umsatzerlösen erwirtschaftete Greiner im Jahr 2020, ein Plus von 15 Prozent.