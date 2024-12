Greiner-Chefin: "Ich wünsche mir mehr Lust auf Lösungen"

OÖNachrichten: Was ist der Unterschied zwischen einer österreichischen und einer deutschen Firma? Saori Dubourg: Dieser Unterschied ist gar nicht so groß. Reizvoll war für mich, von einem im DAX notierten Konzern in ein mittelständisches Familienunternehmen zu wechseln. Es gibt Unterschiede, die aus meiner Sicht sehr positiv sind. Mich hat gereizt, dass Greiner als Familienunternehmen eine sehr langfristige Perspektive hat mit dem Ziel, Werte für Generationen zu sichern. Daneben ist der große