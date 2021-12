Greiner bekommt Schaumstoffsparte von Konkurrenten nicht

Greiner bekommt die Schaumstoffsparte nicht, die es gerne gehabt hätte. Die Mehrheit der belgischen Aktionäre votierte für den Verkauf dieser Sparte an eine US-Firma. Greiner überlegt nun, eine die weitere Insulation-Sparte zu übernehmen - oder sein Aktienpaket zu verkaufen.

"Natürlich hätten wir gerne gekauft", sagte Greiner-Vorstandschef Axel Kühner zum gescheiterten Versuch mit der Schaumstoffsparte am Montag im Gespräch mit der APA. "Zu sagen, das lässt uns kalt, wäre vermessen. Wir haben lange daran gearbeitet." Nun sei die Entscheidung der Recticel-Aktionäre aber zu respektieren. "Wir haben trotzdem gute Ideen, wie wir unser Schaumstoffgeschäft weiterentwickeln können. Es ändert sich nichts an dem Ziel, dass wir globaler Player werden wollen." Wie in Familienunternehmen üblich, werde man das Ziel "mit Gelassenheit angehen" und sich "nicht aus der Ruhe bringen lassen", so Kühner.

Entscheidung um Kauf von Insulation-Sparte in den kommenden Wochen

In den kommenden Wochen werde Greiner nun entscheiden, ob man den Kauf der Insulation-Sparte von den Belgiern vorantreibt. Dabei geht es um einen Schaumstoffbereich, in den Greiner bisher noch nicht tätig ist. Hier geht es um harte Schaumstoffe etwa für Häuserdämmungen, die im Grünen Deal der EU-Kommission eine tragende Rolle spielen. "Wir haben immer gesagt, auch das Insulation-Geschäft ist für uns interessant", sagte Kühner.

Wenn nun der Verkauf der Schaumstoff-Sparte an die US-amerikanische Carpenter Co durchgeht, sollten auch die bisher doch recht großen wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission am geplanten Kauf durch die Oberösterreicher wegfallen. "Dann gibt es diese Wettbewerbssituation gar nicht mehr", sagte Kühner. "Die Frage ist: Möchte Greiner Player im Insulation-Geschäft werden und ein artverwandtes Business aufnehmen, ja oder nein?"

Kühner sagte auf Nachfrage auch, dass Greiner die Vorbehalte der EU-Kommission hätte entkräften können - etwa über entsprechende Regelungen mit den Kunden, um den Wettbewerb sicher zu stellen. In der Schaumstoffsparte machen Recticel und Greiner praktisch das gleiche. Der Verkauf an die Amerikaner dürfte aus Sicht der Aktionärsmehrheit nun der "schnellere und sicherere Weg" gewesen sein, so der Manager.

Was nun, wenn sich Greiner dazu entscheidet, auch den Kauf des Insulation-Geschäfts nicht weiterzuverfolgen? "Dann macht es auch Sinn aus unserem 27 Prozent hohen Anteil an Recticel auszusteigen", so Kühner. Also: Entweder man übernehme von den 27 Prozent aus die Mehrheit oder steigt aus.

Hierbei gibt es dem Vorstandschef zufolge auch eine neue mögliche Überlegung. Gekauft hatte Greiner das 27-Prozent-Paket um 13,50 Euro je Aktie. Am Freitag lag der Kurs bei 16,20 Euro. "Neben einem Ausstieg ist es eine Option, darüber nachzudenken, die Aktien mit Aufschlag zu verkaufen", sagte Kühner.

Die Geschäftsführung von Recticel hatte nach dem öffentlichen Übernahmegebot von Greiner Carpenter als neuen Teil-Käufer des Unternehmens aus dem Hut gezaubert. Greiner lehnte daraufhin eine Spaltung ab, argumentierte, dass sein eigenes Angebot besser sei. Eine solche weiche erheblich von der bisher kommunizierten Strategie der Geschäftsführung von Recticel ab, hieß es. Beim Übernahmeangebot blieb man aber. Dieses wäre am 17. Dezember ausgelaufen. Dieses Datum spielt in den neuen Überlegungen nun keine Rolle mehr.