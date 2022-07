Green Deal - Idee und Umsetzung

Worauf wollen wir verzichten?

Von Luca Németh, Ungarn

Seien wir doch ehrlich. Wir möchten das Klima und unsere Umwelt schützen und die Erderwärmung stoppen. Aber welchen Preis sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Sind wir wirklich darauf vorbereitet, Opfer zu bringen und die Zukunft unserer Kinder zu sichern? Auf was wollen oder können wir als Konsumenten verzichten? Und was bedeutet so ein Verzicht für Europa als Ganzes? Werden wir künftig keine Bananen und keinen Kaffee mehr haben – Produkte, die eine weite Strecke bis zu unseren Supermärkten reisen? Werden wir die Bequemlichkeit des Autofahrens aufgeben, auf den Zug umsteigen? Viele von uns suchen nach Richtlinien, wie wir unseren Planeten retten können.

Der Green Deal ist die entscheidende Antwort der EU auf die gegenwärtige Klimakrise. Die EU verpflichtet sich darin, bis 2050 klimaneutral zu werden. Diese Strategie betrifft alle wirtschaftlichen Sektoren, besonders Transport, Energie, Landwirtschaft, Bauwirtschaft und die Industrie. Wichtigstes Ziel ist es, die EU in einen modernen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum zu transferieren.

Diese Ziele des Green Deals können jedoch nicht ohne neue Prozesse, Regulative, Innovationen und Produkte erreicht werden. Forschung und Innovation sowie Test und Umsetzung ihrer Resultate sind daher ausschlaggebend auf EU- , nationaler und regionaler Ebene. Ausbildung und Wissenschaft stellen die Hauptfaktoren dieser Transformation dar. Mehr nachhaltiger Transport wie das Klimaticket in Österreich, die Verwendung sauberer Energie, der Schutz der Natur vor Abfall, das Konzept „from farm to fork“, also vom Bauernhof zur Gabel, energieeffizientes Wohnen – das sind nur einige vieler kleiner Schritte, die jede und jeder von uns tun kann. Klimaschutz muss höchste Priorität genießen, um unseren Planeten lebenswert zu erhalten.

Vom Traum zur Wirklichkeit

Von Markus Kocian, Slowakei

Der Green Deal mit dem Hauptziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, ist eines der bisher ambitioniertesten Projekte. Die Vorteile, die sich daraus ergeben würden, sind zahlreich: saubere Luft und Wasser, energieeffiziente Gebäude, gesünderes Essen, saubere Energie und verbesserte öffentliche Verkehrsmittel. Wie realistisch ist es, dass „Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment“ (Ursula von der Leyen) tatsächlich eintreffen wird?

Die Covid-19-Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine könnten beide vorteilhafte Auswirkungen haben. So wurden im Vergleich zu 2019 im Jahr 2020 insgesamt 438 Megatonnen weniger CO2-Emissionen ausgestoßen – ein monumentaler Unterschied für das Klima unseres Planeten. Gewisse Muster sind bereits erkennbar: Menschen kaufen bewusst regionaler ein, und Geschäftsleute reisen für ein Meeting nicht mehr zwingend um den halben Globus. Bezüglich Europas Abhängigkeit von Russland sollen bis Ende 2022 zwei Drittel weniger russische Gasimporte bezogen werden. Wie realistisch das ist, ist fraglich, jedoch stellt es einen Schritt in die richtige Richtung dar – in Zukunft mehr auf erneuerbare Energien zu setzen.

Europa allein wird das Klima nicht retten. Wenn Länder wie China für bis zu 25 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, ist der Green Deal zwar ambitioniert, aber wohl eher nur ein netter Versuch. Es braucht also unbedingt Kooperationen mit anderen Kontinenten.

In weniger als 30 Jahren soll sich die Art, wie wir leben, produzieren, reisen und Energie konsumieren (um nur ein paar Dinge zu nennen), komplett verändert haben. Es wird essenziell für den Triumph des Green Deals sein, die Bevölkerung noch mehr zu involvieren.

Der Krieg und die Umwelt

Von Liudmyla Shyian, Ukraine

Der russisch-ukrainische Krieg bringt nicht nur einen Verlust von Leben und Gütern, von geliebten Menschen, Familien und Freunden, er hat auch langfristige Auswirkungen auf die Umwelt. Das Ausmaß der Zerstörung durch den Krieg und das verwendete Waffenarsenal, giftige Chemikalien im Wasser, im Boden und in der Luft könnten sich jahrzehntelang auswirken und die Gesundheit der Menschen, des Lebensraums und der Arten schädigen. Der folgende Wiederaufbau wird sehr Ressourcen-intensiv sein und den Druck und die Nachfrage nach Energie und Baumaterialien erhöhen.

Die Geschehnisse in der Ukraine haben der Welt gezeigt, wie ineffizient und hilflos unsere globalen Organisationen sind.Trotzdem hat die Europäische Union ihr Null-Verschmutzungs-Ziel nicht aufgegeben. Es ist aber zu befürchten, dass der Green Deal ein weiteres komplexes Dokument bleibt, gefolgt von einer Reihe internationaler Konferenzen und Meetings, die nur noch mehr Kohlendioxid produzieren. Was die Welt jetzt braucht, ist eine einfache Liste von Schritten, die Bürgerinnen und Bürger Europas sofort setzen sollten:

Umstieg auf saubere Energie: Es braucht lokale Regelungen, wie Haushalte die derzeitigen Energiequellen durch neue ersetzen.

Umstellung in der Agrarwirtschaft: Es braucht biologische Umsetzungspläne für lokale Landwirtschaften.

Umweltfreundlicher Transport: Wir sollten mit der Automobilindustrie und den lokalen Transport- und Infrastrukturthemen beginnen.

Die Gesellschaft schreit nach einer Neuordnung bestehender Prozesse. Die Strukturen sollten eher nach dem Prinzip des Bottom-up als dem des Top-down verändert werden. Die Situation beim Klimawandel ist ähnlich wie beim Krieg: Die Erde braucht unsere Initiativen heute. Morgen könnte es dafür schon zu spät sein…

Wie es um das Klimapaket steht

Von Petra Wolfsteiner, Österreich

Solch enorme Preisanstiege für Strom, Erdgas, Heizöl, Kohle und Holzpellets hat Europa noch nie erlebt. Gleichzeitig steigen auch Verbraucherpreise für Lebensmittel und andere Güter. Durch die unterbrochenen Lieferketten und den Krieg in der Ukraine wird die Situation verschärft. Da die Ukraine über enorme Bodenschätze bzw. Ressourcen wie Eisenerz, Erdöl, Erdgas, Getreide und Zuckerrüben verfügt, entstehen akute Versorgungsengpässe. Die Sanktionen gegen Russland treiben die Preise weiter in die Höhe. Die aktuelle Entwicklung stellt die zentralen Forderungen des Green Deals in Frage, insbesondere den Eckpfeiler, für ein zuverlässiges, erschwingliches, nachhaltiges und wettbewerbsfähiges Energiesystem zu sorgen.

Der Green Deal soll Wirtschaft und Bevölkerung bis 2050 zur Klimaneutralität führen. Dafür wurden 50 Maßnahmen in der EU-Kommission definiert. Darunter fällt der Ausbau von erneuerbaren Energien, eine Ausweitung des Emissionshandelssystems, ein CO2-Grenzausgleichssystem, das die beheimatete Industrie schützen soll, wie auch Förderungen für den Durchbruch bei der Produktion von „grünem Stahl“.

Da 75 Prozent der EU-Emissionen auf den Energieverbrauch und die Energieerzeugung zurückzuführen sind, ist die Dekarbonisierung des Energiesektors essenziell. Höchste Priorität hat die Integration der Energiesysteme für alle Mitgliedstaaten. Dies bedeutet, dass für die EU eine vernetzte Energieinfrastruktur mit unterschiedlichen Energiekorridoren aufgebaut werden muss. Vor allem die Entwicklung und Nutzung sauberer erneuerbarer Energiequellen (Offshore-Energie und Wasserstoff) soll gefördert werden. Folglich sollen die geltenden Rechtsvorschriften für erneuerbare Energien und Energieeffizienz überarbeitet werden.

Ein Ding der Unmöglichkeit

Wie funktioniert ein ökologischer Wandel des Energiesektors, der die globale Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen soll? Aus aktueller Sicht ein Ding der Unmöglichkeit, denn erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik können den stetig steigenden Strombedarf nicht vollständig abdecken. Noch dazu, wenn gleichzeitig Kohlekraftwerke und Atomenergie vom Netz genommen werden sollen. Diese Vorgehensweise würde zu weiteren Steigerungen der Energiepreise und einem Energiesystem führen, das von Versorgungsunsicherheiten geprägt ist.

Um die Ziele des EU-Green-Deals hinsichtlich der Dekarbonisierung des Energiesektors zu erfüllen, werden konkrete Maßnahmen und zeitlich realisierbare Pläne benötigt, welche die unterbrochenen Lieferketten und die Versorgungsunsicherheiten bzw. -engpässe berücksichtigen. Dabei sollte man die Abhängigkeit von den USA (Maschinen und Flugzeuge), China (medizinische Produkte und Geräte) und Russland (Erdöl und Erdgas) nicht außer Acht lassen.

Die EU-Bürger sind heutzutage freier als früher, fühlen sich aber machtloser. Speziell die Energiekrise bestätigt, dass die Leidtragenden letztlich die Bürger sind, welche die Preiserhöhungen tragen müssen. Eine mögliche Lösung könnte eine Re-Nationalisierung der Warenströme sein.