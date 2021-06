Gratulationen und Arbeitsaufträge an den neuen OMV-Vorstandschef

Einstimmig wurde der gebürtige Steirer und frühere Borealis-Chef vom Aufsichtsrat am späten Dienstagabend gewählt. Aus der Österreichischen Beteiligungsholding, die stellvertretend für die Republik 31,5 Prozent der Anteile an der OMV hält, hieß es, es sei der "Weg Richtung Kreislaufwirtschaft konsequent" weiterzugehen.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) mahnte das teilstaatliche Unternehmen zu mehr Bewusstsein für Klimaschutz: "In Zukunft wird sich kein Geld mehr mit fossilen Energieträgern verdienen lassen. Die OMV darf sich hier nicht von altem Denken bremsen lassen und muss mutig neue Weichen in Richtung mehr Klimaschutz stellen", so die Ministerin in einem Statement.

Auch der Parlamentsklub der Grünen meldete sich zu Wort. Eine Neuausrichtung des Konzerns hin zu einer verstärkten Plastik-Produktion sei unzureichend: "Die OMV braucht eine klare Strategie für den Ausstieg aus dem Geschäft mit fossilen Energieträgern, sonst hat der Konzern keine Zukunft."

Die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS) erwartet, dass Linz mit dem Borealis-Forschungszentrum von der personellen Weichenstellung profitieren werde.

Der scheidende OMV-Chef Rainer Seele hat bei der Hauptversammlung am Mittwoch eine positive Bilanz seiner Tätigkeit gezogen. "Meine Vorstandskollegen und ich haben in dieser Zeit das 2015 in Schieflage geratene Unternehmen nicht nur stabilisiert, sondern auf Erfolgskurs gebracht", sagte Seele. Man habe das Portfolio umgebaut, die Produktion gesteigert, die Produktionskosten deutlich gesenkt und das Unternehmen zu Rekordergebnissen geführt. Die Aktionäre erhalten eine Dividende von 1,85 Euro je Anteilsschein (nach 1,75 Euro im Vorjahr).

An der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 – an der die OMV beteiligt ist – sollen in den nächsten Tagen erste Tests beginnen. Die USA kritisieren die Gaspipeline, Europa mache sich damit abhängig von Russland.