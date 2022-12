Grasser/Buwog: OGH-Urteil könnte bis 2025 dauern

Am Sonntag jährt sich zum zweiten Mal die Verkündung des Urteils im Buwog-Prozess. Am 4. Dezember 2020 gab es nicht rechtskräftig acht Schuld- und sechs Freisprüche. Das schriftliche Urteil folgte am 28. Jänner 2022. Bis es ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) als letzte Instanz gibt, könnte es laut Justizkennern bis 2025 dauern, sicher jedenfalls bis weit ins Jahr 2024 hinein.