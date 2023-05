Googles Experte für künstliche Intelligenz geht

Start-up brachte Dynamik in die künstliche Intelligenz.

Die jüngsten Fortschritte im Feld der KI bedeuteten "ernste Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit", warnte der anerkannte Grundlagenforscher für KI-Systeme in der "New York Times". Eine große Gefahr sieht er in der Flutung des Internets mit Falschinformationen, die dann wiederum die Maschinen trainieren.

Der Zeitung zufolge kündigte der Entwickler seinen Job bei Google bereits im vergangenen Monat. Sein Chef im Unternehmen, Jeff Dean, erklärte, er danke Hinton für seine Arbeit, und betonte, Google habe als eines der ersten Unternehmen Leitsätze für die KI-Anwendung veröffentlicht. Google fühle sich auch weiterhin "zu einem verantwortungsvollen Umgang mit KI verpflichtet".

Wer hat die Kontrolle?

Hinton sagte weiters: "Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen." Google und das Unternehmen OpenAI – das Start-up, das den bekannten Chatbot ChatGPT entwickelt hat – hatten im vergangenen Jahr damit begonnen, an lernenden Systemen zu arbeiten. Im März 2023 haben der Technologie-Milliardär Elon Musk und zahlreiche Experten eine Pause bei der KI-Entwicklung gefordert, weil große Risiken für die Gesellschaft darin lägen.

