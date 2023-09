Google wird 25 Jahre alt und ist mächtiger denn je

Google feiert seinen Geburtstag am 27. September, an diesem Tag wurde die Suchmaschine offiziell gestartet. Der vierte September ist freilich jener Tag, an dem die amerikanischen Mathematiker Larry Page und Sergey Brin die Suchmaschinenfirma "Google Inc." angemeldet haben – um einen Scheck über 100.000 Dollar von Sun-Microsystems-Mitgründer Andreas von Bechtolsheim einlösen zu können.

Längst ist Google die dominierende Suchmaschine im Internet und eine Gelddruckmaschine. Neun von zehn Suchanfragen werden "ergoogelt". Das bedeutet eine enorme Marktmacht. Über die Websuche hinaus gehören zum Konzern: E-Mail, digitale Landkarten, eine Cloud-Infrastruktur, YouTube als größte Videoplattform, ein Fitness-Tracker, das KI-System Bard.

Googles Vorgehensweise, um seine Dienste wirklich überall unterzubringen, hat die EU-Kommission im Vorjahr mit einer Rekordstrafe von 4,1 Milliarden Euro belegt. Partner des Google-Betriebssystems Android mussten auch andere Dienste anbieten. Das sei Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung, so die EU-Kommission. Diese Dominanz haben sich Google und sein Mutterkonzern Alphabet in diesem Vierteljahrhundert konsequent erarbeitet. Auch aktuell steht der Konzern im Visier der Wettbewerbshüter in Europa.

Leitartikel Leitartikel Aus der Garage zur Weltherrschaft In nur 25 Jahren hat Google ein Monopol auf das Wissen geschaffen. von Philipp Hirsch Aus der Garage zur Weltherrschaft

Galt als ursprüngliche Mission, die Informationen auf der Welt zu ordnen und für alle zugänglich zu machen, so weiß Google inzwischen sehr viel über seine Kunden. Auch welche Informationen ungeprüft den Nutzern angeboten werden, wird kritisiert. Seit wenigen Tagen müssen die großen Informationsplattformen strenger gegen Falschinformationen vorgehen.

Google hat viele Geschäftsmodelle für andere erst ermöglicht und ist selbst mit den Werbungen im Umfeld der Suchergebnisse zum größten Anzeigenverkäufer der Welt geworden. Die Herausforderung für die nächsten Jahre wird, wie Google trotz der Anwendungen von künstlicher Intelligenz seine Suchemaschine absichern kann.

Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Alphabet-Tochter Google Erlöse von 280 Milliarden Dollar, als Gewinn blieben 60 Milliarden Dollar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper