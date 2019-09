Nicht mit dem Kartellrecht werde Europa den Datenriesen Google oder Amazon Paroli bieten können, sondern mit Innovation. Die erforderlichen Daten sollen ausgerechnet Amazon, Google und Co liefern, sagt Viktor Mayer-Schönberger, Professor in Oxford, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Bestsellerautor war am Donnerstag Gastredner bei der Veranstaltung "Wortwechsel" im Diakonissen-Krankenhaus.