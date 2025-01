Google pumpt Milliarde in KI-Start-up Anthropic

Google hat dem OpenAI-Rivalen für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) "Claude" bereits Geldspritzen im Gesamtvolumen von 2 Mrd. Dollar zugesagt. Anthropic lehnte eine Stellungnahme ab. Google war zunächst nicht zu erreichen. Anthropic mit einem Jahresumsatz von 875 Mio. Dollar peilt Medienberichten zufolge eine Bewertung von 60 Mrd. Dollar an. Amazon hatte Ende 2024 seine Investition in das Start-up auf 8 Mrd. Dollar verdoppelt. Das Unternehmen und andere Tech-Konzerne wetteifern darum, ihren Kunden Anwendungen der KI anzubieten, und pumpen hohe Summen in KI-Firmen.

