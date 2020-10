Google: "Keiner ist gezwungen, die Suche zu nutzen"

Mit Unverständnis hat der Internetkonzern Google auf die Klage der US-Regierung reagiert. Nutzer seien nicht dazu gezwungen, die Google-Suche zu verwenden, erläuterte das Unternehmen in einer Telefonkonferenz. Man biete schlicht die beste Suchmaschine auf dem Markt an.

Was die Voreinstellung der Suchfunktion auf Smartphones und in Internetbrowsern angeht, zog der Konzern einen Vergleich mit Müsli-produkten. Deren Hersteller bezahlten die Supermärkte ebenfalls für bessere Plätze in den Regalen. Diese bedeute aber nicht, dass es nicht auch weitere Hersteller in den tieferen Regalplätzen gebe.

Wie berichtet, hat das US-Justizministerium Klage gegen Google in den USA eingereicht. Elf Bundesstaaten haben sich bereits angeschlossen. Sie werfen dem Internetkonzern vor, seine Marktmacht missbraucht, den Wettbewerb unterdrückt und dadurch Verbraucher geschädigt zu haben.

Folgt Klage gegen Facebook?

Zudem habe sich Google eine außerordentliche Stellung als "Gatekeeper" verschafft. Wenn alle alles googeln, bekomme Google nicht nur alles mit und sammle Daten, sondern verkaufe auch jede Menge Anzeigen. Und diese seien teurer, wenn es keinen Wettbewerb gebe.

Experten sehen in der Klage einen Warnschuss an andere US-Technologiekonzerne. Berichten zufolge könnte noch heuer eine Kartellklage gegen Facebook folgen. In Europa hat Google in den vergangenen drei Jahren drei Kartellstrafen der EU-Kommission hinnehmen müssen, die sich auf acht Milliarden Euro addierten.