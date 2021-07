Google führt neues Nachrichtenprojektin Österreich ein

Bei dem Dienst können Medien eigene Online-Inhalte in Informationsblöcken darstellen.

"Es ist ein Projekt mit Mehrwert für uns und für die Verlage", sagte Google-Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter bei einem Online-Pressegespräch. Es gehe darum, "digital konsumierte Nachrichten einfacher und übersichtlicher" gestalten zu können.

Österreich sei das neunte Land, in dem das Projekt ausgerollt werde, so Antlanger-Winter. Seit Oktober 2020 ist das in Großbritannien, Deutschland, Italien, Tschechien, Argentinien, Brasilien, Indien und Australien der Fall. In den nächsten drei Jahren will Google Verlagen weltweit mehr als eine Milliarde Dollar für Inhalte zahlen. Beim Start in Österreich dabei sind OÖN, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten und der Standard.